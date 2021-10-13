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- Kapalı Maraş'ın Anexartessia Caddesi'ne yeni kapı
Kapalı Maraş'ın Anexartessia Caddesi'ne yeni kapı
- İHA
- 13.10.2021 - 17:47
- Güncelleme : 13.10.2021 - 18:16
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 46 yılın ardından 2020'de kademeli olarak açılmaya başlayan Kapalı Maraş'ta çalışmalar sürüyor.
YENİ BİR KAPI AÇILDI
Geçtiğimiz yıl alınan kararla dikenli tellerin yıkılarak bir bölümünün sivil halkın ziyaretine açıldığı Kapalı Maraş’ta, Anexartessia Caddesi bölgesi için yeni kapı açıldı.
KONTROL NOKTASI KURULACAK
Bölgedeki 47 yıllık teller kaldırılırken, Kapalı Maraş sınırı içerisindeki Anexartessia Caddesi ile Polat Paşa Bulvarı, İlker Karter Caddesi’ni ayıran bariyerler kaldırılmış oldu.
Gazi Mağusa Belediyesi'ne bağlı ekipler temizlik çalışmalarına başladı. Açılan bölgeye şu anda sivil geçişlerin olmayacağı belirtilirken, Anexartessia Caddesi’ne açılan yeni kapıya kontrol noktası kurulacak ve geçişler polis kontrolünde olacak.
Kapalı Maraş'ın Anexartessia Caddesi'ne yeni kapı VİDEO