Kapı numaranız yaşamınızı derinden etkiliyor! İşte numerolojiye göre evlerin kapı numaralarının anlamı

Kapı numaralarının yaşamınızı derinden etkilediğini biliyor muydunuz? İşte numerolojiye göre evlerin kapı numaralarının anlamı ve hayatınıza etkileri...

Evrende var olan her şeyin bir enerjisi olduğu gerçek. İşte bu enerjilerin yaydığı titreşimleri sayılar aracılığı ile yorumlama işlemine Numeroloji adı verilmekte. Hayatın hemen her alanında kullanılan numeroloji ile evlerin kapı numaralarını ve yaşamınıza olan etkilerini dahi öğrenebilmek mümkün. İşte daire numaralarının anlamları...

Evinizin yansıttığı enerjiyi numeroloji aracılığıyla bulmak ve yorumlamak için basit bir toplama işlemi yapmanız gerekmekte. Yani eğer daire numaranız 1-9 arasında ise ve tek bir rakamdan oluşuyorsa toplama işlemine gerek duymadan direkt olarak sayının anlamını okumanız yeterli. Ancak iki veya daha fazla rakamdan oluşan daire numaraları ise, tek haneli sayıya ulaştırana kadar kendi aralarında toplayıp sadeleştirmelisiniz. Örneğin daire numaranız 16 ise sayıları kendi aralarında toplayıp 1+6 = 7 sayısına ulaşmalısınız. Bu, dairenizin 7 sayısının enerjisini yansıttığı anlamına gelmektedir.

Ancak diyelim ki daire numaranız sayının yanında harflerden de oluşuyor. Bu durumda harflerin yansıttığı sayısal değerleri bulup toplama işlemini buna göre yapmanız yeterli olacaktır. Örneğin 11A olan daire numaranızın numerolojisini hesaplamanız durumunda, A harfinin sayısal değeri 1 olduğundan 1+1+1 şeklinde toplama işlemi yapabilirsiniz. Buna göre dairenizin yansıttığı enerji 3 sayısı olacaktır. İşte daire numaralarının anlamları...

1 numaralı daire

Bu idarede oturmak, yeni başlangıçlar yapmak isteyenler için idealdir, yaratıcılığı oldukça geliştirir. Bireyselleşme veren bu daireden bundan dolayı çiftlerin 1 numaralı dairede yaşamaları pek önerilmemektedir. Ayıca bu evlerde yaşayan insanlar her zaman yoğun olmaktadır. Kişiler sürekli bir koşturmaca halindedirler ve zamanlarının yetmediğini düşünürler. Burada oturanlar egoist olarak tanımlanabilirler. Yine 1 numaralı dairelerde, bazı zamanlar hukuki sorunlar gündeme gelebilir.

2 numaralı daire

2 numaralı daire; huzurun, sakinliğin ve sevgi dolu paylaşımların adresidir. Bu evlerde yaşamaya devam eden insanlar, aileleri ve sevdikleriyle nitelikli vakit geçirebilirler. Ayrıca iki numaralı dairelerdeki insanlar bolca empati yapabilir. Samimiyeti, yaratıcılığı ve üretkenliği destekleyen bir sayıdır.

3 numaralı daire

3 numaraları daire, iletişimin, ifade gücünün, neşenin hakim olduğu evlerdendir. Bu evlerde yaşayan kişilerin yaşam enerjisi yüksektir ve sanatsal yönleri gelişmiştir. Bu sebeple şanslı daireler arasında yerini alır. Ancak bazı durumlarda kibir, ego ve dağınıklık verebilir. Bu evler, beden-zihin-ruh bütünlüğünü koruyan yoga ve meditasyon gibi çalışmalar için oldukça uygun evlerdir.

4 numaralı daire

Bu ev, rutin bir hayat yaşamayı sevenler için uygundur çünkü sabit bir enerjisi vardır. Ayrıca bu evlerde yaşayanlar yorulmak bilmeden çalışırlar. Bu evler homeoffice olarak kullanılmak için oldukça idealdir. Yine istikrarlı bir çalışma hayatı, üretkenlik ve güvenle yol alma dört numaralı dairelerin kazanımlarından bazılarıdır. Bunun tek negatif yönü, sürekli çalışma isteği vermesi ve ev sahibini asosyal yapması durumudur. Bu sebeple 4 numaralı evlerde yaşayan insanların eğlenceye de vakit ayırmaları ve mutlaka arada çıkıp gezmeleri, sosyal hayata yönelmeleri gerekmektedir.

5 numaralı daire

Bu daire gezmeyi çok seven, özgür ruhlu insanlar için ideal dairelerdir. Bu evlerde bol bol seyahat edilmektedir, sürekli misafir ağırlanmakta ve davetler verilmektedir. Yine 5 numaralı dairede iletişim oldukça aktiftir. Ayrıca macerayı ve değişikliği seven kişiler bu daireyi tercih edebilir.

6 numaralı daire

6 numaralı daire tam bir aile yuvasıdır. Bu ev içinde uyum ve huzur enerjisi vardır. Altı numaralı evlerde yaşayan kişiler ve aileler sanata ve estetiğe çok önem vermektedirler. Ayrıca her şeyin mükemmel olması için uğraşmak isterler. Bu ise onlara kimi zaman baş ağrısı şeklinde geri dönebilir. Mükemmeliyetçi olmamaya özen göstermeleri iyi olur.

7 numaralı daire

Yedi sayısı numerolojide felsefenin ve mistik öğretilerin sayısı olarak bilinmektedir. Bu sebeple bu daireler, içe dönük bir enerji taşımaktadırlar. Ayrıca bu evlerde yaşayanların sık sık yoga veya meditasyona yönelmekte, hatta kişisel gelişim kitapları okumaktadırlar.

8 numaralı daire

8 numaralı dairede oturmak şanslı bir hayat verebilir. Çünkü 8 sayısı bolluk ve bereketle ilişkilendirilir. Şanı, şöhreti ve bol kazancı hedefleyen kişiler için oldukça idealdir. Bu evlerde çoğunlukla kariyer, para ve siyaset konuları gündeme gelmektedir. Sembolik olarak ise sonsuzluğu ifade etmektedir ve ev sahiplerinin sonsuz güce ulaşma hırsını tetikleyebilmektedir. Bu dairede kibir yapılmaması, İhtiyaç sahiplerine yardım eli uzatılması önerilir.

9 numaralı daire

Bu dairedeki insanların ve evin enerjisi çok temiz ve güzeldir. Çünkü dokuz sayısı evrensel sevgi ve şifa ile ifade edilmektedir. Ayrıca bu evlerde yaşayanlar, çoğunlukla başkalarının dertlerini dinlemektedir ve onlara yardımcı olmaktadırlar. İnsanlara karşı merhametleri ve sevgi dolu yaklaşımları, çoğu zaman iyi niyetlerinin suistimal edilmesine sebep olmaktadır. Bu sebeple enerjilerini doğru yönde kullanmalılar.