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    KAPIDA! La Nina kışı nedir, ne zaman başlayacak?

    Kasım ayının son günlerinde havalar iyice soğudu, La Nina kışı etkisini göstermeye başladı. Peki La Nina kışı nedir? Ne zaman başlar-biter? İşte detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 10:04
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    KAPIDA! La Nina kışı nedir, ne zaman başlayacak?

    Uzmanlar her gelen yıl için "bu yıl çok soğuk olacak" uyarısında bulunuyor gibi gelebilir. Ancak konu "La Nina" kışı olduğunda durum gerçekten ciddi soğuklar geliyor demektir.

    Kasım ayının son günlerinde yurt genelinde soğuk hava ve yağış etkili olmaya başladı.

    Uzmanlar, "2022-2023 La nina kışı tam olarak etkisini yansıtmaya başlayacak ve ocak ayında da çok ciddi anlamda yoğun ve etkili kar yağışları bekliyoruz'' dedi.

    Sibirya soğuğu olarak da bilinen La Nina soğukları ne zaman başlar ne zaman biter merak ediliyor. İşte detaylar...

    KAPIDA! La Nina kışı nedir, ne zaman başlayacak? #1

    La Nina nedir?

    La Nina, pasifik okyanusu üzerinde etkili olan bir hava akımına verilen ad olarak adlandırılabilir.

    Pasifik üzerinde bulunan basınç sistemlerine etki eden La Nina, Türkiye üzerinde direkt etki gösteremez. Fakat Pasifik üzerinde gösterdiği etki dolaylı yoldan Türkiye'yi de etkisi altına alır.

    KAPIDA! La Nina kışı nedir, ne zaman başlayacak? #2

    La Nina kışı ne zaman?

    La Nina kışının 2022 Aralık sonu ve Ocak başında çok şiddetli bir kışa neden olmasının bekleniyor.


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