Kapının önüne çöp koyan yandı! İhbar edilirse ceza kesiliyor

Apartman yaşamının en büyük sorunlarından biri haline gelen kapı önüne bırakılan çöp poşetleri, artık sadece komşular arasında huzursuzluğa değil, aynı zamanda ciddi yaptırımlara da yol açıyor.

Apartmanlarda kötü kokuya, görüntü kirliliğine ve hijyen sorunlarına sebep olan bu alışkanlık, özellikle yaz aylarında artan sıcaklıkla birlikte haşere ve mikrop üremesini hızlandırıyor.

Üstelik, apartman sakinleri arasında tartışmalara neden olan bu durum, sağlıksız koşullar nedeniyle tüm binayı olumsuz etkileyebiliyor.

Belediyeler ve zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen yoğun şikâyetler üzerine sıkı denetim başlattı. Artık tek bir ihbar bile kapı önüne çöp bırakanlara işlem yapılması için yeterli sayılıyor.

CEZA KESİLMESİNE NEDEN OLABİLİYOR

Kapınızın önüne bıraktığınız çöp poşeti bir ihbar sonucunda yüksek miktarlı cezalarla karşılaşmanıza neden olabiliyor.

Uygulanan cezaların miktarı ise binlerce liraya kadar çıkabiliyor. Çevre Kanunu’na göre kapı önüne çöp bırakmak, çevre kirliliği kapsamında değerlendirilen bir ihlal olarak kabul ediliyor. Yetkililer, tek bir komşunun yapacağı şikâyetin bile denetim sürecini başlatmaya yeterli olduğunu belirtiyor.

Kontroller sırasında kapı önünde çöp poşeti tespit edilmesi halinde, ev sahibine ya da kiracıya doğrudan idari para cezası kesiliyor. Ceza miktarları şehirden şehire farklılık gösterse de bazı yerlerde rakamların birkaç bin liraya kadar ulaştığı ifade ediliyor.