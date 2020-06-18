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    Kaplanlarla dost olan ayı izleyenleri gülümsetti

    Vahşi hayatta birbirlerinin düşmanı olan ayılar ve kaplanlar, bu kez dost oldu. Hayvanat bahçesindeki bu görüntüler sevimli anlar yarattı.
    • İHA
    • 18.06.2020 - 11:02
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    Kaplanlarla dost olan ayı izleyenleri gülümsetti

    İstanbul Çekmeköy’de bulunan hayvanat bahçesindeki Ayı Silva ve Kaplan Kimbo’nun yüzünden bal yalaması ve birlikte oyun oynamaları izleyenleri gülümsetti.

    Birlikte dost olan ayı ve kaplan, misafirlerler tarafından en çok ilgi gören hayvanlar oldu.

    BİRLİKTE BÜYÜDÜLER

    Eğlenceli görüntüler ortaya çıkaran yavru ayı, 2 yavru kaplan birlikte aynı kafeste büyütülmüştü. Vahşi hayatta birbirleri ile yakın görülmeyen hayvanların birlikte büyümelerinden dolayı aralarında oluşan dostluk, sevimli görüntüler ortaya çıkarıyor.

    BİRLİKTE UYUYORLAR

    Kaplan Kimbo ve Çilek, birlikte büyüdükleri ayı Silva ile birlikte aynı kafeste yaşayıp birlikte uyuyor.

    Birbirleri ile kafeste koşturup oyunlar oynayan hayvanları yan yana görenler, cep telefonları ile o anları kaydediyor.

    Cep telefonu ile kayıt edilen görüntülerde kaplanın yüzünde kalan balları yalayan ayı, pençeleri ile yüzüne zarar vermeden tutuyor. Hayvanların o sevimli anları ise izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşatıyor.

    Kaplanlarla dost olan ayı izleyenleri gülümsetti VİDEO

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