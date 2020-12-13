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- Kaputaş Plajı'nda denizin rengi turkuaza dönüştü
Kaputaş Plajı'nda denizin rengi turkuaza dönüştü
Bölgede yağmur sonrası oluşan görsel şölen havadan görüntülendi.
- AA
- 13.12.2020 - 16:27
- Güncelleme : 13.12.2020 - 16:44
Antalya’nın Kaş ilçesinde etkili olan yağış sonucu ünlü Kaputaş Plajı'nda deniz turkuaz renge büründü.
İlçede etkili olan yağışın ardından yağmur suları kanyondan geçerek ünlü Kaputaj Plajı'nda denizle buluştu. Yağmur sularının da etkisiyle Kaputaş'ta denizin rengi turkuaza dönüştü.
DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ
Salgın nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağından muaf olan turistler, eşsiz manzaranın fotoğraflarını çekti, özçekim yaptı.
Kaputaş Plajı'nda denizin rengi turkuaza dönüştü VİDEO
GÖRSEL ŞÖLEN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Kaş'a 14 kilometre uzaklıktaki Seyret Çakılı Plajı'nda da yağışın ardından güzel görüntüler oluştu.
Kaputaş ve Seyret Çakıl'ın sergilediği görsel şölen, drone ile havadan görüntülendi.