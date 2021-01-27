Kar Çayı, Yeşilbaş ördeklere ev sahipliği yapıyor

Hava sıcaklığının eksi 25 dereceye ulaştığı Kars'taki Kars Çayı, Yeşilbaşlı yaban ördeklerinin mekanı oldu.

Hava sıcaklığı, Kars'ta eksi 25’lerde seyrediyor.

Kars Çayı'nın da büyük bir bölümü buz tutarken, açık kalan kısımları da yaban ördeklerinin mekanı oldu.

İnsanlardan uzakta, rahatsız edilmeden soğuk havada yaşam mücadelesi veren ördekler an be an kaydedildi.

YİYECEK ARARKEN MÜCADELE EDİYORLAR

Kars Çayı’nın açık kalan kısımlarda toplu halde yüzen yaban ördekleri, bir taraftan yiyecek ararken, bir taraftan da soğukla mücadele ediyor.

Kars Çayı’nı mesken tutan yaban ördekleri kameralara yansıdı.



