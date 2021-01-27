Euro
8.934
-0.05%
Dolar
7.3666
0.31%
Altın
437.25
0.03%
Borsa
1.534
-0.13%
Bitcoin
232.655
-1.60%
EXEN Coin
17.71
-5.44%
6ºC
İstanbul
Sağanak yağış 6 C

    Kar Çayı, Yeşilbaş ördeklere ev sahipliği yapıyor

    Hava sıcaklığının eksi 25 dereceye ulaştığı Kars'taki Kars Çayı, Yeşilbaşlı yaban ördeklerinin mekanı oldu.
    • İHA
    • 27.01.2021 - 12:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kar Çayı, Yeşilbaş ördeklere ev sahipliği yapıyor

    Hava sıcaklığı, Kars'ta eksi 25’lerde seyrediyor.

    Kars Çayı'nın da büyük bir bölümü buz tutarken, açık kalan kısımları da yaban ördeklerinin mekanı oldu.

    İnsanlardan uzakta, rahatsız edilmeden soğuk havada yaşam mücadelesi veren ördekler an be an kaydedildi.

    YİYECEK ARARKEN MÜCADELE EDİYORLAR

    Kars Çayı’nın açık kalan kısımlarda toplu halde yüzen yaban ördekleri, bir taraftan yiyecek ararken, bir taraftan da soğukla mücadele ediyor.

    Kars Çayı’nı mesken tutan yaban ördekleri kameralara yansıdı.

    Kar Çayı, Yeşilbaş ördeklere ev sahipliği yapıyor #1

    Kar Çayı, Yeşilbaş ördeklere ev sahipliği yapıyor #2

    Kar Çayı, Yeşilbaş ördeklere ev sahipliği yapıyor #3

    Kar Çayı, Yeşilbaş ördeklere ev sahipliği yapıyor #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir