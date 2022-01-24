Kar engeli! İstanbul'da AVM'ler bugün saat kaçta kapanacak? 24 Ocak Pazartesi...

İstanbul'da olumsuz hava koşulları, gündelik hayatı durma noktasına getirdi. Uçuşlar ertelendi, yollar kapandı. AVM'lerle ilgili duyuru da geldi. Peki AVM'ler erken mi kapanıyor, saat kaçta?

İstanbul'da kar yağışı etkisini gösterirken hava muhalelefi nedeniyle valilikten peş peşe açıklamalar geldi.

Karayollarında buzlanma nedeniyle kazalar meydana geldi, uçuşlar ertelendi.

İstanbul Valisi Yerlikaya son dakika açıklaması yaparak İstanbul'a girişe izin verilmeyeceğini duyurduktan sonra AVM’ler ile ilgili alınan kararı da duyurdu.

AVM çalışanları ve müşteriler, saat kaçta kapanacağını merak ediyor.

Peki, AVM’ler bugün erken mi kapanacak? AVM’ler kaçta kapanıyor? İşte 24 Ocak Pazartesi AVM kapanış saati…

24 OCAK PAZARTESİ AVM'LER KAÇTA KAPANACAK?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden “İlimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM’ler bu akşam itibarıyla 19.30’da KAPATILACAKTIR.” İfadesini kullandı.