Kar geliyor! İstanbul'da AVM'ler kaçta kapanacak? AVM çalışanları izinli mi?

İstanbul'u etkisi altına alacak Aybar fırtınası için Valilik alınan önlemleri duyurdu. Peki AVM'ler açık mı, kapalı mı? İstanbul'da AVM'ler kaçta kapanacak? Yarın AVM'ler açık olacak mı?

Meteorolojinin günlerdir uyarıda bulunduğu kar, İstanbul'a yaklaştı.

İstanbul Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle alınan önlemleri kamuoyuna duyurdu.

Uçuşlar ertelendi, okullarda eğitime ara verildi. Bu kapsamda AVM'lerin açık olup olmayacağı da merak konusu oldu.

Alışveriş merkezi çalışanları ve vatandaşlar "AVM'ler açık mı, kapalı mı", "AVM'ler saat kaçta kapanacak" sorularına yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da AVM'ler ne durumda? İşte son gelişmeler...

İSTANBUL'DA AVM'LER AÇIK MI, KAPALI MI?

AVM'lerin 9 Mart Çarşamba gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar saat 18.00'de kapanmasına, AVM otoparklarının kullanılmak üzere açık bulundurulmasına karar verildi.

Açıklamada, "İlimizdeki meslek odaları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler doğrultusunda; AVM'lerin 9 Mart 2022 Çarşamba gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar saat 18.00'da kapanmasına: AVM otoparklarının kullanılmak üzere açık bulundurulmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

AVM ÇALIŞANLARI İZİNLİ Mİ?

Alışveriş merkezleri saat 18.00'a kadar açık olacak. AVM çalışanları, mesai saatlerine Valilik tarafından duyurulan saatlerde devam edecek.

İstanbul Valiliği tarafından alınan kararda kamu çalışanlarının idari izinli olduğu açıklandı.

Açıklamada "Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." denildi.