Kar, kış, kıyamet dedik ama... Yağmur güneşe döndü! Kafalar karışık Meteoroloji, 20 Kasım 2023 Pazartesi günü hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak.

ensonhaber.com

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:

Ülkemiz genelinin çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Çankırı, Şanlıurfa çevreleri ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun yüksekleri, Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Bölgelerde hava

MARMARA

Çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, ve Yalova çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 16°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 8°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 2°C, 13°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 7°C, 17°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA -1°C, 14°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 18°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 20°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Niğde, Kayseri, Sivas ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey ilçelerinin karlakarışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 8°C

Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 5°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle, yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların,kıyıları ile Düzce çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(60-80 km / saat), bu sabah saatlerinde kıyılarında çok kuvvetli fırtına(70-100 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 5°C

Çok bulutlu ve karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin(Amasya ve Çorum hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle, yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Karadeniz ie Ordu çevrelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C

Çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmurlu

TRABZON °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin(Malatya hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, doğusunda kuvvetli, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM 1°C, 2°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 2°C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 2°C, 9°C

Çok bulutlu

VAN 5°C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Mardin ve Diyarbakır çevrelerde kuvvetli, Batman ve Siirt çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 11°C

Çok bulutlu

MARDİN °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.