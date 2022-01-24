Kar rötarı! Otogarlar ne zaman açılacak? Esenleri Harem, Alibeyköy...

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama sonrasında otogarlardaki çıkışlar olumsuz hava koşulları nedeniyle durduruldu. Yolcular, otogarlar ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor.

Şehirlerarası yolculuk edecek olan vatandaşlar, kar engeli ile karşılaştı.

İstanbul'da dün başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Meteoroloji, AFAD ve AKOM yeni uyarılarda bulunurken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, otogarlarda çıkışların durdurulduğunu açıkladı.

Otobüs bileti olan vatandaşlar, yollardaki son durumu ve valilik açıklamalarını anbean takip ediyor.

Peki şehirler arası yolculuklar ne zaman başlayacak? Otogarlar ne zaman açılacak? İşte Harem, Esenler, Alibeyköy ve diğer cep otogarlarında son durum...

İSTANBUL'DA OTOBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da bulunan Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışların 25 Ocak Salı günü saat 08.00'e kadar durdurulduğu bildirildi.

Yerlikaya Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İlimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın 08.00'e kadar durdurulmuştur."