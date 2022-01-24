Kar sağanağı: Vorteks nedir

Kar yağışı ile birlikte gündeme gelen "vorteks" nedir merak ediliyor. İstanbul ve çevre illerde etkili olan kar yağışı, vorteks etkisiyle meydana gelecek. Peki vorteks nedir, nasıl olur?

Günlerdir yurtta kendini gösteren soğuk hava, kar yağışına dönüştü.

Megakent İstanbul’da, dün gece yoğunlaşan kar yağışıyla ciddi bir kar örtüsü oluştu

"Vorteks" etkisi ile de aralıksız 12-14 saat civarı yoğun kar yağışı bekleniyor.

İstanbullular, vorteks nedir ve nasıl olur araştırıyor. İşte vorteks yağış etkisi hakkında merak edilenler...

VORTEKS NEDİR

İstanbul'da kar yağışı etkisini giderek artırırken, son yapılan hava durumu tahminlerine göre 24 Ocak bugün çok daha fazlası geliyor.

Uzmanlar megakent için "vorteks" uyarısında bulundu. Peki vorteks ne demek...

Kendi etrafında dönen bir hava akımı olarak tanımlanabilecek vorteksler, etkilediği noktalarda kısa sürede yoğun yağışlar ve kuvvetli fırtınalar oluşturmasıyla biliniyor.

Vortex, etkili olduğu lokasyonda kısa sürede bol yağış bırakır, ani fırtınaya neden olur. Bu nedenle uçuşlar ve günlük hayat da olumsuz etkilenir.