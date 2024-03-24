Kar bazı bölgelerde 2 metreyi geçti! Kars’ta kar 47 köy yolunu ulaşıma kapadı Türkiye'nin bir tarafı baharı yaşarken bir tarafı ise kara kış şartları ile mücadele etmeye devam ediyor. Kars’ın kırsal bölgesinde tipi ve kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşanıyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Türkiye'nin doğusunda etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kars’ta tipi ve kar yağışı nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bahar ayında yağan ve bazı bölgelerde 2 metreyi geçen kar, ekipleri de seferber etti.

Köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Kar ve tipi çok sayıda köy yolunu ulaşıma kapatırken, köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri harekete geçti.

47 köy yolu ulaşıma kapandı

Merkeze bağlı 2 köy, Akyaka’da 3, Arpaçay’da 10, Digor’da 11, Kağızman’da 2, Sarıkamış’ta 6, Selim’de 7 ve Susuz’da 6 olmak üzere toplam 47 köy yolu ulaşıma kapandı.

Digor ilçesinde 4 ekip yol açma çalışması yürütüyor

Digor ilçesinde kapalı bulunan yolları açmak için 4 ekiple çalışmalarına başladıklarını ifade eden İlçe Özel İdare Şantiye Şefi Kayhan Hagi, şu bilgileri verdi:

İlk baharda kar yağışı devam ediyor. 7-24 saat 4 ekipler karla mücadele ediyoruz. Ekiplerimizle birlikte köy yollarını açıyoruz. Grup köy yollarından Nebioğlu, Türkmenşen, Yemençayır’da 2 metreye yakın kar var ama şu anda tüm köy yollarına yeniden ulaşım sağlandı.

İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri çalıyor

İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler, köy yollarını bir çoğunu ulaşıma açarken, bazı köy yollarında etkili olan tipi ekiplerin çalışmalarını zaman zaman aksatıyor.

Ekipler aynı anda bir çok noktada çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)