Kar sessizliğinin sebebi: Sırrı kar tanelerinde...

Kar yağarken şehrin sessizliğini fark etmeyenimiz yoktur. Peki neden kar yağdığında etraf sessizleşir? Meğer sırrı kar tanelerindeymiş. İşte o sessizliğin nedenini sizler için araştırdık.

Gökyüzünden lapa lapa süzülen kar taneleri hem görsel bir şölen hem de ruhsal bir mutluluk verir.

Kimi kartopu oynar, kimi kardan adam için kolları sıvar. Kimi ise o sessizliği fark eder...

Kar sessizliği diye bir şey vardır ve adeta şehrin kalabağını içinde akıp giden yaşamımızın tam zıttını hatırlatır.

Karlı yollardan geçerken aklımıza takılıverir: Kar yağınca neden etraf sessizleşir...

Hurafe gibi gelse de aslında arkasında bilimsel bir açıklama var. İşte kar sessizliğinin nedeni...

KAR YAĞARKEN NEDEN SESSİZLİK OLUR

Yeni yağmış bir karın yüzde 80’e yakını havadan oluşur. Çünkü buz kristalleri tamamen birbirine yapışmaz. Aralarında çok boşluk vardır.

Ses, kara rastladığında ses dalgalarının büyük bir kısmı karın içine girer. Ve birçoğu geri çıkamaz.

Yani kar tanecikleri ses dalgalarını soğutur. Bir başka deyişle kar, ses enerjisini yutar. Yani kar bir susturucu görevi görmüş olur.

Yeni yağmış kar ses dalgalarını emdiği için karlı ortamda her yer insana daha sessiz gelir.