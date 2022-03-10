Kar tatili ne zaman bitecek? Mart kapıdan baktırıyor!

10 Mart itibariyle İstanbul genelinde eğitim ve idari kurumlar kar tatiline girdi. Peki kar tatili ne zaman, hangi gün bitecek?

Meteorolojiden günlerdir yapılan kar yağışı uyarısı, sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

Aybars Fırtınası ile birlikte beyaza bürünen Megakentte, "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" deyimi gerçek oldu.

Öte yandan Valilik, İstanbul'da tüm özel ve resmi eğitim ve öğretim kurumlarının tatil edildiğini açıklamıştı.

Bunun yanı sıra güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin de idari izinli sayılmalarına karar verildi.

Çalışanlar ve öğrenciler "kar tatili kaç gün sürecek" merak ediyor. Peki kar tatili ne zaman, hangi gün bitiyor? İşte detaylar...

KAR TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul Valiliği, kar yağışı ile birlikte alınan tedbirleri kamuoyunu ile paylaştı Buna göre, 11 Mart Perşembe'den itibaren eğitim kurumları ve idari kurumlar izinli sayılacak olup, 14 Mart Pazartesi gününe kadar devam edecek.

Hava koşullarına göre sürenin uzatılıp uzatılmayacağına dair gözler Valilik'ten gelecek açıklamalarda olacak.