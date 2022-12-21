Petrol
81.66
2.09%
Euro
19.8148
0.03%
Dolar
18.6642
0.07%
Altın
1.09
0.02%
Borsa
5429
0.19%
Bitcoin
319.690
0.04%
BTXN Coin
7.38
-7.28%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 11 C

    Kar ve sisle kaplanan Küre Dağları'ndan kartpostallık manzaralar

    Kar yağışının ardından beyaza bürünen Kastamonu ve Bartın arasındaki Küre Dağları, sisle kaplandı.
    • 21.12.2022 - 18:29
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 19:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kar ve sisle kaplanan Küre Dağları'ndan kartpostallık manzaralar

    Türkiye'nin ilk Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikasına sahip olan, 2012'de Avrupa'nın çok özel 13 noktasından biri seçilen Küre Dağları Milli Parkı, endemik bitkileri ve zengin yaban hayatını bünyesinde barındırıyor.

    Karla kaplanan ormanlar sis ile buluştu

    Yaralıgöz Geçidi'nde karla kaplanan ormanlar, güzel manzara oluşturdu.

    Dağın bazı bölgelerinde etkili olan sis ve karla ortaya çıkan manzara ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

    Kar ve sisle kaplanan Küre Dağları ndan kartpostallık manzaralar #1

    Kar ve sisle kaplanan Küre Dağları ndan kartpostallık manzaralar #2

    Kar ve sisle kaplanan Küre Dağları ndan kartpostallık manzaralar #3

    Kar ve sisle kaplanan Küre Dağları ndan kartpostallık manzaralar #4

    Kar ve sisle kaplanan Küre Dağları ndan kartpostallık manzaralar #5

    Kar ve sisle kaplanan Küre Dağları ndan kartpostallık manzaralar #6

    Kar ve sisle kaplanan Küre Dağları ndan kartpostallık manzaralar #7

    Kar ve sisle kaplanan Küre Dağları ndan kartpostallık manzaralar #8

     


    Teknoloji Devi Hisselerine Yatırımın Tam Zamanı!
    Advertorial

    Teknoloji Devi Hisselerine Yatırımın Tam Zamanı!

    Mardin'de koleksiyoncu merak için para bastırdı
    Yaşam

    Mardin'de koleksiyoncu merak için para bastırdı

    Güllü 55 kilo verdi
    Magazin

    Güllü 55 kilo verdi

    Görüş Bildir