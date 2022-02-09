Kar yağışı, Bolu Dağı ve Kocaeli'de etkisini gösterdi

Karlı ve sisli hava yeniden ortaya çıktı. Görüş mesafesindeki düşüş nedeniyle sürücüler, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Geride bıraktığımız haftalarda neredeyse tüm yurtta etkili olan karlı hava tekrar başladı.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi ile Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oluyor.

KAR YAĞIŞININ ETKİLİ OLDUĞU NOKTALAR

Kar ve sis, Anadolu Otoyolu'nun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler, D-100 kara yolunda ise Abant Kavşağı, Bakacak, Elmalık ve Karanlıkdere mevkilerinde etkisini sürdürüyor.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Güzergahlarda sis nedeniyle görüş mesafesi 35 metreye kadar düştü. Karayolları ekipleri, her iki yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Trafik ekipleri de sürücülerden araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmalarını, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını, aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamalarını istedi.

KARTEPE'DE KAR KALINLIĞI 157 SANTİMETRE

Kar yağışı Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde de etkisini sürdürüyor.

Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan, İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede yer alan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 157 santimetre ölçüldü.

KAR KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMASI

Başiskele ilçesinin yüksek kesimleri, Aytepe mevkisi ile Gölcük ilçesindeki Eriklitepe Tabiat Parkı'nda da kar yağışı etkili oluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Timi, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.