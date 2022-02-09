Euro
15.52
0.15%
Dolar
13.59
0.23%
Altın
798.43
0.21%
Borsa
2027
0.98%
Bitcoin
596.734
-2.01%
BTXN Coin
31.53
-6.30%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C

    Kar yağışı, Bolu Dağı ve Kocaeli'de etkisini gösterdi

    Karlı ve sisli hava yeniden ortaya çıktı. Görüş mesafesindeki düşüş nedeniyle sürücüler, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
    • AA
    • 09.02.2022 - 09:52
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 10:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kar yağışı, Bolu Dağı ve Kocaeli'de etkisini gösterdi

    Geride bıraktığımız haftalarda neredeyse tüm yurtta etkili olan karlı hava tekrar başladı.

    Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi ile Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oluyor.

    KAR YAĞIŞININ ETKİLİ OLDUĞU NOKTALAR

    Kar ve sis, Anadolu Otoyolu'nun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler, D-100 kara yolunda ise Abant Kavşağı, Bakacak, Elmalık ve Karanlıkdere mevkilerinde etkisini sürdürüyor.

    GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

    Güzergahlarda sis nedeniyle görüş mesafesi 35 metreye kadar düştü. Karayolları ekipleri, her iki yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

    Trafik ekipleri de sürücülerden araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmalarını, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını, aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamalarını istedi.

    Kar yağışı, Bolu Dağı ve Kocaeli de etkisini gösterdi #1

    KARTEPE'DE KAR KALINLIĞI 157 SANTİMETRE

    Kar yağışı Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde de etkisini sürdürüyor.

    Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan, İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede yer alan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 157 santimetre ölçüldü.

    KAR KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMASI

    Başiskele ilçesinin yüksek kesimleri, Aytepe mevkisi ile Gölcük ilçesindeki Eriklitepe Tabiat Parkı'nda da kar yağışı etkili oluyor.

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Timi, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

    Kar yağışı, Bolu Dağı ve Kocaeli de etkisini gösterdi #2

    Kar yağışı, Bolu Dağı ve Kocaeli de etkisini gösterdi #3

    Kar yağışı, Bolu Dağı ve Kocaeli de etkisini gösterdi #4

    Kar yağışı, Bolu Dağı ve Kocaeli de etkisini gösterdi #5

    Kar yağışı, Bolu Dağı ve Kocaeli de etkisini gösterdi #6


    Görüş Bildir