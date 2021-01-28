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- Kar yağışı gören Muğlalılar, koronavirüsü unuttu
Kar yağışı gören Muğlalılar, koronavirüsü unuttu
Menteşe'de kar yağışıyla birlikte sokağa inen vatandaşlar, müzik eşliğinde doyasıya oynadı.
- İHA
- 28.01.2021 - 09:33
- Güncelleme : 28.01.2021 - 10:06
Muğla'nın Menteşe ilçesinde nadir yağan kar, lapa lapa görülünce vatandaşlar soluğu dışarıda aldı.
Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde yağan karın keyfini çıkaran vatandaşlardan bazıları caddelerde müzik eşliğinde oynadı.
MUĞLA'DA KAR SEVİNCİ
Koronavirüs salgınını unutan Muğlalılar, caddeyi boydan boya kar topu oyunu alanına çevirdi.
Vatandaşların bazılarında maske bulunurken bazıları ise maske takmayı unuttu.
Kar yağışı gören Muğlalılar, koronavirüsü unuttu ViDEO