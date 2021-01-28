Euro
8.9765
-0.02%
Dolar
7.4123
-0.02%
Altın
437.85
-0.25%
Borsa
1.467
0%
Bitcoin
232.509
-1.26%
EXEN Coin
18.66
7.48%
2ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 2 C

    Kar yağışı gören Muğlalılar, koronavirüsü unuttu

    Menteşe'de kar yağışıyla birlikte sokağa inen vatandaşlar, müzik eşliğinde doyasıya oynadı.
    • İHA
    • 28.01.2021 - 09:33
    • Güncelleme : 28.01.2021 - 10:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kar yağışı gören Muğlalılar, koronavirüsü unuttu

    Muğla'nın Menteşe ilçesinde nadir yağan kar, lapa lapa görülünce vatandaşlar soluğu dışarıda aldı.

    Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde yağan karın keyfini çıkaran vatandaşlardan bazıları caddelerde müzik eşliğinde oynadı.

    MUĞLA'DA KAR SEVİNCİ

    Koronavirüs salgınını unutan Muğlalılar, caddeyi boydan boya kar topu oyunu alanına çevirdi.

    Vatandaşların bazılarında maske bulunurken bazıları ise maske takmayı unuttu.

    Kar yağışı gören Muğlalılar, koronavirüsü unuttu ViDEO

    Kar yağışı gören Muğlalılar, koronavirüsü unuttu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir