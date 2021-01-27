Kar yağışı, İstanbul'a giriş yaptı

Kar yağışı, İstanbul'a giriş yaptı

Kentte başlayan kar yağışı; Silivri, Çatalca ve Beylikdüzü'nde etkisini gösterdi.

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Trakya'da kar yağışı başladı.

Tekirdağ ekipler, yolların kapanma olasılığına karşı temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "turuncu" uyarı verilen Kırklareli'nde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle kent merkezi kısa sürede beyaza büründü.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI

Yeniden etkisini gösteren soğuk havayla birlikte İstanbul'da da kar yağışı başladı.

Silivri'nin yüksek kesimlerinde sabahtan itibaren başlayan yağış, devam ediyor. İlçe merkezinde ise karla karışık yağmur görülüyor.

Objektiflere yansıyan Kadıköy Mahallesi, beyaza büründü. Öte yandan Çatalca ve Beylikdüzü'nde kar yağışı kendini gösterdi.

METEOROLOJİ'NİN KAR TAHMİNİ

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde çok bulutlu hava bekleniyor.

Bölgenin Trakya kesiminde kar, İstanbul'un batı kesimleri ile akşam il genelinde ve bölgenin doğusunda karla karışık yağmur tahmin ediliyor.

'DİKKATLİ OLUN' UYARISI

Yağışların, gece kar şeklinde olması öngörülüyor. Kar yağışının Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sabah yoğun olması bekleniyor.

Kuvvetli kar ve rüzgar nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.