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    Kar yağışı sonrası İstanbul manzaraları

    İstanbul’da etkili olan kar yağışı sonrası bulutların İstanbul semalarında oluşturduğu görüntü, izleyenleri kendine hayran bıraktı.
    • İHA
    • 24.03.2021 - 13:56
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 14:14
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    Kar yağışı sonrası İstanbul manzaraları

    İstanbul’da sabah saatlerinde aniden etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, drone ile çekilen görüntüler masalsı kareler oluşturdu.

    Evlerin çatıları beyaza bürünürken bulutların İstanbul semalarında oluşturduğu görüntü, izleyenleri kendine hayran bıraktı.

    HAVADAN İSTANBUL GÖRÜNTÜLERİ

    Şehir genelinde bölgesel yoğun kar yağışının ardından oluşan bulut manzarası havadan görüntülendi.

    Görüntülerde gökdelenlerin arasında süzülen bulutlar ve yer yer beyaza bürünen şehir gözüküyor. Kar yağışı İstanbul genelinde sona ererken soğuk havanın cuma gününe kadar kalması bekleniyor.

    Kar yağışı sonrası İstanbul manzaraları VİDEO

    Kar yağışı sonrası İstanbul manzaraları #1

    Kar yağışı sonrası İstanbul manzaraları #2

    Kar yağışı sonrası İstanbul manzaraları #3

    Kar yağışı sonrası İstanbul manzaraları #4Kar yağışı sonrası İstanbul manzaraları #5

    Kar yağışı sonrası İstanbul manzaraları #6

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    Kar yağışı sonrası İstanbul manzaraları #8

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    Kar yağışı sonrası İstanbul manzaraları #10

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