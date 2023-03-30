Kar yağışında 2'nci gün: Başkent Ankara baharda kışı yaşıyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarıların ardından dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, bugün de devam etti.

AA & Ensonhaber

Türkiye, ilkbaharda kış mevsimini yaşamaya başladı.

Mart ayının son günlerinde birçok ilde kar yağışı ve sağanak yağış etkili oldu.

Sonbahar ve kış aylarında yüzünü göstermeyen kar yağışı, Başkent Ankara'yı da etkisi altına aldı.

Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar, beyaz manzarayla büyük bir sevinç yaşadı.

Kar yağışı ulaşıma engel olmadı

Dün öğle saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden yağış, belediye ekiplerini de harekete geçirdi.

Ulaşımın aksaması nedeniyle teyakkuzda olan ekipler, çalışmalarını bugün de sürdürdü.

Öte yandan kimi vatandaşlar ise hazırlıksız yakalanınca zor anlar yaşamaya başladı. Kar yağışı çatıları beyaza bürürken, ana arter ve sokaklarda sorun oluşturmadı.

"Ankara’ya her mevsim su gelsin"

Bahar mevsiminde de kar yağışının devam ettiğinin altını çizen direksiyon öğretmeni Suavi Okan, "Kar yağışı birkaç gün daha devam edecek. Zaten sonra bahar geliyor. İnşallah yukarı kesimlere daha çok kar yağıyordur. Ankara’ya her mevsim su gelsin. Araçlarını kaydırmamaları ve kazaya sebebiyet vermemeleri için kış lastiğinin mutlaka takılması lazım." ifadelerini kullandı.

İşte kentten kar manzaraları...