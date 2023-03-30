Kar yağışından nasibini aldı! Kapadokya beyaz manzarasıyla turistlerden yoğun ilgi gördü Kış turizmi için Kapadokya'yı tercih eden turistler, sabah saatlerinden itibaren beyaz örtüyle kaplanan bölgeyi hayranlıkla izledi.

DHA

Türkiye, dün adeta beyaza büründü.

Yurdun birçok bölgesinde başlayan kar yağışı Nevşehir'de de etkili oldu.

Gece saatlerinde yüzünü gösteren kar yağışı şiddetini hızlandırınca kent adeta beyazlar içinde kaldı.

Kış turizminin de gözdesi

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'da peribacaları da beyaz örtüyle kaplandı.

Yaz-kış ziyaretçi akınına uğrayan bölgede kış turizminde de hareketlilik yaşanmaya devam ediyor.

Eşsiz bir manzara oluştu

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Kapadokya, kar örtüsüyle birlikte eşsiz bir güzelliğe büründü.

Turistler Güvercinlik Vadisi’ndeki güvercinleri beslerken bazı turistler ise kar altında kalan peribacaları manzarasında fotoğraf çekti.

Ziyaretçiler manzaranın tadını doyasıya çıkardı.