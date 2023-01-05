Kar yok, güneş yüzünü gösterdi! 5 OCAK 2023 HAVA RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 5 Ocak Perşembe hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara’da yer yer yoğun olmak üzere, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Peki, bugün hava nasıl olacak? 5 Ocak 2023..

5 Ocak 2023 hava nasıl olacak?

HAVA SICAKLIĞI:

Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

SİS VE PUS UYARISI:

Yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.