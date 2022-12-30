Kara yolları son durum

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre;Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu Bolu Tüneli Geçişi'nin 3-7. kilometrelerinde havalandırma sistemine ait jet fanların aylık periyodik bakım ve onarımı yapılıyor. Bu nedenle 23.00-07.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara istikametinde önce sol ve orta, ardından sağ ve orta şeritlerde çalışma gerçekleştirilecek. İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Zeytinler-Karaburun kavşakları 3-5. kilometrelerindeki (İzmir istikameti) çalışmalar sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım ikinci ve üçüncü şeritlerden sağlanıyor.

Sakarya-Pamukova yolunun 24-25. kilometrelerinde demir yolu kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla Sakarya istikametinde ulaşım tek şeritten sürdürülüyor. Tarsus-Adana Otoyolu bağlantı yolunun (Yenice Kavşağı mevkisi) 6-7. kilometrelerinde Çukurova Bölgesel Havalimanı bağlantı yolu yapımı nedeniyle ulaşım diğer yollardan devam ediyor. Nevşehir-Aksaray yolunun 16-22. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Akseki-Manavgat yolunun 7-12, Yenişehir-Bilecik yolunun 0-16, Turhal-Amasya yolunun 6-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 20. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun Sarp-Hopa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Kastamonu-Tosya yolunun 30-31. kilometrelerinde Keçidere Köprüsü'nün yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.