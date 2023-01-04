Kara yolları son durum: Hangi kara yolu kapalı?

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Sapanca-Sakarya kavşaklarında, TEİAŞ ekipleri tarafından enerji nakil havai hatlarının montaj çalışmaları yapılacak. Bu nedenle otoyol, çalışmaların devam ettiği süreçte 10'ar dakikalık aralıklarla iki yönlü ve kontrollü olarak ulaşıma kapatılacak.

Çalışmalar, 5-6 Ocak'ta (Çarşambayı perşembeye ve perşembeyi cumaya bağlayan geceler) 00.00-05.00 saatlerinde yürütülecek. Demirci-Borlu yolunun 13-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor. Adapazarı-Karasu yolunun 40-42. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla bir şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma Karasu yönünden gidiş-geliş şeklinde izin veriliyor. Ankara Çevre Otoyolu ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametlerinde şerit daraltması yapılıyor. Kaledran-Anamur yolunun 17-18, Turhal-Zile-Aydıncık yolunun 33-34. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gediz-Kütahya yolunun 14-17. kilometrelerindeki köprü genleşme derzi çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor. Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-17. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 5-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor. Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Zigana-Torul yolunun (Zigana Tüneli-Torul istikameti) 2-22. kilometrelerindeki şev temizlik çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.