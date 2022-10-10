KARA YOLLARI SON DURUM I 10 Ekim Pazartesi 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

KARA YOLLARI SON DURUM I 10 Ekim Pazartesi 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sağlanacak.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 34-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor. Korkuteli-Elmalı yolunun 26. kilometresinde patlatmalı yapım çalışması dolayısıyla bugün 14.00-16.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak. Bursa-Karacabey yolunun 34. kilometresinde (Uluabat mevkisi) alt geçit yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor. Nevşehir-Ürgüp yolunun 16-18. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 25-43. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Şarkikaraağaç-Beyşehir-Konya yolunun 16-21. kilometrelerinde asfalt çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor. Trabzon-Gümüşhane yolunun 50-53. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor. Sivas-Zara yolunun 45-51. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.