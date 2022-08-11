KARA YOLLARI SON DURUM I 11 Ağustos Perşembe 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

KARA YOLLARI SON DURUM I 11 Ağustos Perşembe 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılacak. Bu nedenle ulaşım, diğer istikametlerden iki yönlü sürdürülecek. Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 7-9. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Piraziz-Giresun-Keşap yolunun 38. kilometresindeki (Keşap şehir girişi) yapım çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun Keşap-Giresun istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor. Samsun-Ankara yolunun 0-1. kilometrelerindeki Derecik Kavşağı'nda Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi kapsamında yürütülen kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 0-1. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Toprakkale yolundan sürdürülüyor. Kızılkaya-Korkuteli yolunun 16-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Korkuteli-Kızılkaya istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 0-14. kilometrelerindeki sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Çanakkale-Balıkesir yolunun 9-17. kilometrelerindeki köprü bakım-onarım çalışmaları sebebiyle yol trafiğe kapatıldı. Bu mevkide trafik akışı Müstecap-Habipler istikametinden gerçekleştiriliyor. Muş-Varto yolunun 0-1. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor. Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.