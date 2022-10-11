KARA YOLLARI SON DURUM I 11 Ekim Salı 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

KARA YOLLARI SON DURUM I 11 Ekim Salı 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarında viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor. İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde (Güzelbahçe-Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresindeki heyelan dolayısıyla Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor. Kırıkhan-Hatay yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3-7. kilometrelerinde (Pozantı mevkisi) bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Tokat-Niksar yolunun 33-35, Malatya-Darende yolunun 36-37. kilometrelerinde (Muratlı mevkisi) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Bozüyük-Mekece yolunun muhtelif kesimlerinde asfalt onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle yol trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ yoldan devam ediyor. Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 5-6. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.