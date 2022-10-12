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    KARA YOLLARI SON DURUM I 12 Ekim Çarşamba 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

    Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?
    • 12.10.2022 - 13:42
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    KARA YOLLARI SON DURUM I 12 Ekim Çarşamba 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

    Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

    Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

    Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

    Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

    Hangi kara yolunda çalışma var?

    AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze Kavşağı kollarında üstyapı onarım çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu nedenle 23.00-06.00 saatlerinde kuzey taşıma yolunda (İstanbul istikameti) kavşağın otoyoldan çıkış kolu trafiğe kapatılacak. Çanakkale-İzmir yolunun 22-24. kilometrelerinde (Aliağa şehir geçişi) farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları sebebiyle yol trafiğe kapatılarak, sürücüler şehir içi güzergahlara yönlendiriliyor.

    Polatlı-Haymana yolunun 2-7. kilometrelerinde temel takviyeli asfalt sathi kaplama çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 28-31, Seydişehir-Akseki yolunun 33-37, Erzurum-Çat yolunun 48-51. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

    Kırşehir-Aksaray yolunun 6-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor. Artvin-Şavşat yolunun 24-25. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Kütahya-İnönü yolunun 42. kilometresindeki üst geçit onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Cide-Şenpazar-Ağlı yolunun 47-69. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki sel tahribatlarının giderilmesi, yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.


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