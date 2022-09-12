KARA YOLLARI SON DURUM I 12 Eylül Pazartesi 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

KARA YOLLARI SON DURUM I 12 Eylül Pazartesi 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Çamlıdere ve Kızılcahamam Kavşağı Buğralar Köprüsü İstanbul istikameti derz onarım çalışmaları nedeniyle sağ̆ şerit trafiğe kapatılmış̧ olup, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. TEM Otoyolu'nun Selimpaşa Kavşağı-Mahmutbey Gişeler arasında üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde (Güzelbahçe-Urla Kavşağı) ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla İzmir istikametinde sağ̆ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım 2 ve 3. şeritlerden sürdürülüyor. Fethiye-Söğüt yolunun 0-9 kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Osmaniye-Gaziantep yolunun 0-1. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Toprakkale il yolundan devam ediyor. Trabzon-Gümüşhane yolunun 28-31. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş̧ yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Tokat-Sivas yolunun 37-42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş̧ yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Elazığ-Bingöl yolunun 5-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Sivas-(Kangal-Gürün ayrımı) Devlet yolunun 48 ile 54. kilometreleri arasında devam eden sathi kaplama çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri bekleniyor. Kayseri-Pınarbaşı yolunun 47-52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Kayseri-Pınarbaşı istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.