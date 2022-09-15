KARA YOLLARI SON DURUM I 15 Eylül Perşembe 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

KARA YOLLARI SON DURUM I 15 Eylül Perşembe 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 1-3. kilometrelerinde DSİ Koruma Köprüsü'nün genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılacak. Bu kesimde sürücüler diğer istikametlere yönlendirilecek. Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 6-7. kilometrelerinde bakım çalışmaları sebebiyle Ankara yönünde ulaşım servis şeridinden devam ediyor. Karacasu-Tavas yolunun 3-6. kilometrelerinde Aydın-Denizli Otoyolu çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor. Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 34-38. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor. Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 14-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun-Keşap yolunun 30-32. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle Keşap-Giresun istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor. Balıkesir-Dursunbey-Harmancık yolunun 0-71. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolunun 71. kilometrelerindeki Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde bakım, onarım ve temizlik çalışmaları sebebiyle 08.00-18.00 saatlerinde Çankırı-Kastamonu istikametindeki sol tüpte ulaşım tek şeritten sürdürülecek. Sivas-Zara yolunun 45-51. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.