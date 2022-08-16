KARA YOLLARI SON DURUM I 16 Ağustos Salı 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

KARA YOLLARI SON DURUM I 16 Ağustos Salı 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-07.00 saatlerinde otoyolun her iki istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Pozantı Otoyolu'nun Pozantı Kuzey-Pozantı Güney kavşakları 4-6. kilometrelerindeki Çakıt-8 viyadüğünde genleşme derzleri bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor. Kırıkkale-Keskin-Kırşehir yolunun 29-36. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten kontrollü sürdürülüyor. Yalova-İzmit yolundaki K-3 Sanayi Köprülü Kavşağı'nın İzmit istikametinde onarım çalışmaları nedeniyle sürücüler yan yola yönlendiriliyor.

Muğla-Kale yolunun 27-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor. Bursa-İnegöl yolunun 4-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Çorum-Ankara yolunun 37-38. kilometrelerinde (İskilip-Osmancık kavşakları kesimi) farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Elazığ-Bingöl il sınırı-Karlıova yolunun 14-16. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor. İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 53. kilometresindeki Pazar Aç Kapa Tüneli'nin her iki yönünde bulunan tüplerinde elektrik-elektronik sistemi bakım ve onarım çalışması dolayısıyla bugün saat 18.00'e kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek. Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.