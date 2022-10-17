KARA YOLLARI SON DURUM I 17 Ekim Pazartesi 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

KARA YOLLARI SON DURUM I 17 Ekim Pazartesi 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre;Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı-Karacabey kavşakları 31-38. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bu nedenle otoyolun İzmir-İstanbul istikametinde bant aktarması yapılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun Susurluk-Balıkesir Kuzey kavşakları 21-24. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle İzmir-İstanbul yönlerinde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca-Nakkaş kavşakları 31-33. kilometrelerinde (Edirne-İstanbul istikameti) bakım ve onarım çalışması dolayısıyla ulaşım İstanbul-Edirne istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Ankara Çevre Otoyolu ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Kırıkkale istikametinde şerit daralması yapılarak, ulaşım iki şeritten kontrollü sağlanıyor. Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34 (Taşucu mevkisi) ve 50-54. kilometrelerinde (Boğsak mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla 15.15-16.15 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Gelendost-Şarkikaraağaç yolunun 63-65. kilometrelerinde bölünmüş yolun geliş şeridi asfalt çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten çift yönlü sürdürülüyor. Simav-Gediz yolunun 13-14. kilometrelerinde, Derbent-2 Köprüsü'ndeki genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Düzce-Zonguldak il sınırı-Ereğli-Zonguldak yolunun 61-64. kilometrelerindeki Değirmenağzı tünellerinde bakım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Gümüşhane-Bayburt yolunun 41-53. kilometrelerindeki (Gümüşhane çevre yolu) 13 tünelde elektrik-elektronik sistemi bakım ve onarım çalışması nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.