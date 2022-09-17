KARA YOLLARI SON DURUM I 17 Eylül Cuımartesi 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

KARA YOLLARI SON DURUM I 17 Eylül Cuımartesi 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor

. Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor. Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir Kavşağı-Ağaçören bağlantı yolunun 1-3. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla bağlantı yolunun Kırşehir istikameti trafiğe kapatıldı.

Bu sebeple, ulaşım diğer yönden iki yönlü olarak sağlanıyor. Denizli-Çardak yolunun 5-7. kilometrelerinde kavşak yapım, Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerinde Arsan Köprülü Kavşağı mevkisinde üstyapı yenileme, Seydişehir-Akseki yolunun 33-37. kilometreleri ve Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nde elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle her iki yönde bulunan tüplerde 08.00-20.00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştirilecek.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 14-20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor. Eskişehir-Kütahya il sınırı-Kütahya yolunun 42-43. kilometrelerinde bulunan köprülerde genleşme derz ve bakım onarım, Eleşkirt-Ağrı yolunun 62-66. kilometrelerinde de yol yapım çalışmaları devam ettiğinden bu kesimlerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.