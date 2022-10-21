KARA YOLLARI SON DURUM I 21 Ekim Cuma 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

KARA YOLLARI SON DURUM I 21 Ekim Cuma 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer güzergahlardan iki yönlü sağlanıyor. İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde (Güzelbahçe-Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3-7. kilometrelerinde (Pozantı mevkisi) bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü sürdürülüyor. Göynük-Nallıhan yolunun 19-27. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Nallıhan-Göynük istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten kontrollü devam ediyor. Çorum-Ankara yolunun İskilip-Osmancık kavşaklarında farklı seviyeli kavşak çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39, Adana-Karataş yolunun 3-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 20. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun Sarp-Hopa istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Emet-Simav yolunun 26-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor. Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 5-6. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.