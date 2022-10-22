KARA YOLLARI SON DURUM I 22 Ekim Cumartesi 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

KARA YOLLARI SON DURUM I 22 Ekim Cumartesi 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Haymana-Haymana 1 kavşakları 1-2. kilometrelerinde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle, Haymana bağlantı yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Aynı otoyolun Bozkır Kavşağı-Aksaray-Nevşehir il sınırı yolunun 0-1. kilometrelerinde, Niğde istikametinde, sağ şeritte bakım onarım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Batı-Savaştepe kavşakları 13-15. kilometrelerinde bakım-onarım çalışması dolayısıyla İstanbul yönü emniyet şeridi trafiğe kapatılacak. Kızılcahamam-Ankara yolunun 29-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kaledran-Anamur yolunun 17-18. kilometrelerinde yol çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü devam ediyor. Düzce-Zonguldak il sınırı-Ereğli-Zonguldak yolunun 61-64. kilometrelerindeki Değirmenağzı tünellerinde bakım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Fethiye-Seydikemer-Korkuteli yolunun 0-4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor. Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun İnegöl-Bozüyük istikameti 47-58. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları yapıldığından yol trafiğe kapatılarak ulaşım Bozüyük-İnegöl istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Batman Beşiri Kurtalan-Siirt yolunun 20-25. kilometrelerinde yol yapım bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla trafik, yolun tek tarafından iki yönlü olarak devam ediyor.

Gümüşhane-Bayburt yolunun 54. kilometresinde yol çökmesi tehlikesi nedeniyle bölünmüş yolun Gümüşhane-Bayburt yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.