KARA YOLLARI SON DURUM I 22 Eylül Perşembe 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

KARA YOLLARI SON DURUM I 22 Eylül Perşembe 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir-Bozkır kavşakları 24. kilometresinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Çerkezköy-Saray yolunun 20-21. kilometrelerinde Kapaklı Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla 11.00-18.00 saatlerinde Saray-Çerkezköy istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam edecek.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor. Artvin-Erzurum yolunun 54-56. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundaki tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor. Ünye-Fatsa yolunun 0-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü izin veriliyor.

Ermenek-Mut yolunun 18-19, Malatya-Darende yolunun 36-37, Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor. İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 17-25, Kars-Kağızman yolunun 55-57. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.