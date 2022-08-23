KARA YOLLARI SON DURUM I 23 Ağustos Salı 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

KARA YOLLARI SON DURUM I 23 Ağustos Salı 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

ünü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerindeki (Güzelbahçe-Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Çevre Otoyolu'ndaki K18 Batıkent Kavşağı'nın İstanbul istikametinde yürütülen genleşme derzi onarım çalışması sebebiyle kavşağın toplama, ayrım ve katılım kolları trafiğe kapatıldı.

Bu bölgede sürücüler alternatif kavşak kollarına yönlendiriliyor. Bekirpaşa Otoyol Kavşağı-D-100 bağlantı yolunda, bölünmüş yolun 129-130. ve 145-146. kilometrelerinde bugün 22.00 ile yarın 06.00 saatleri arasında sağ taşıma (Ankara-İstanbul istikameti), yarın 22.00 ile 25 Ağustos Perşembe 06.00 saatleri arasında sol taşıma (İstanbul-Ankara istikameti) şeritleri trafiğe kapatılacak. Söz konusu mevkide ulaşım D-100 kara yolundan gerçekleştirilecek.

Çanakkale-Balıkesir yolunun 0-17. kilometreleri, köprü bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ağır tonajlı araçlar için trafiğe kapatıldı. Bu araçlar için ulaşım Yaylacık, Dörtyol, Çamavşar, Gökçeler istikametinden devam ediyor. Söğüt-Seydikemer yolunun 0-59. kilometrelerindeki sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Ankara-Pozantı Otoyolu'nun Pozantı Kuzey-Pozantı Güney kavşakları 4-6. kilometrelerindeki Çakıt-8 viyadüğünde yürütülen genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Samsun-Ankara yolunun 21-26. kilometrelerindeki (Havza tünelleri mevkisi) heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Eleşkirt-Ağrı yolunun 62-66. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Ankara-Niğde Otoyolu Kırşehir bağlantı yolunun 1-2. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor. Akşehir-Yunak yolunun 62-67. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.