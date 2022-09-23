KARA YOLLARI SON DURUM I 23 Eylül Cuma 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

KARA YOLLARI SON DURUM I 23 Eylül Cuma 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Polis Akademisi kavşakları 14-18. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Konya istikameti ile Çankaya Kavşağı'nın Konya katılım kolu trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir Kavşağı-Ağaçören bağlantı yolunun 1-3. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple bağlantı yolunun Kırşehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor. Beyşehir-Seydişehir yolunun 9-13 ve 22-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-17. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Korkuteli-Elmalı yolunun 26. kilometresinde patlatmalı yapım çalışması sebebiyle bugün 13.00-15.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak. Nevşehir-Ürgüp yolunun 16-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolunun 71. kilometresindeki Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde bakım, onarım ve temizlik çalışmaları nedeniyle saat 18.00'e kadar Çankırı-Kastamonu istikametindeki sol tüpte ulaşım tek şeritten gerçekleştirilecek. Lapseki-Çanakkale-Ezine yolunun 2-3. kilometrelerinde seviyeli kavşak çalışmaları sebebiyle kavşak kolları trafiğe kapatılarak, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

Malatya-Akçadağ-Elazığ yolunun 52-53. kilometrelerinde (Kapıkaya mevkisi) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor. Hopa-Borçka-Artvin yolunun (Borçka-Artvin kesimi) 47-65. kilometrelerindeki 11 tünelde temizlik çalışması nedeniyle bugün saat 18.00'e kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.