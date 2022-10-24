KARA YOLLARI SON DURUM I 24 Ekim Pazartesi 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

KARA YOLLARI SON DURUM I 24 Ekim Pazartesi 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

eki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre;Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Selimpaşa Kavşağı-Mahmutbey Gişeleri bölgesinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde (Güzelbahçe-Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Çamlıdere-Kızılcahamam kavşaklarındaki Buğralar Köprüsü'nde derz onarım çalışması dolayısıyla İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor. Çorlu-Kınalı ayrımı yolunun 35-38. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Silivri istikametinden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor. Alaca-Zile yolunun 0-12. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor. Çorum-Ankara yolunun İskilip-Osmancık kavşaklarındaki farklı seviyeli kavşak çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor. Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nde elektrik elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle her iki yönde bulunan tüplerde saat 20.00'ye kadar ulaşım kontrollü sürdürülecek.

Kütahya-İnönü yolunun 42. kilometresindeki üst geçitte onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Salihli-Alaşehir yolunun 0-3. kilometrelerinde Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı inşaatı dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor. Seydişehir-Akseki yolunun 33-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.