KARA YOLLARI SON DURUM I 25 Ekim Salı 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

KARA YOLLARI SON DURUM I 25 Ekim Salı 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Haymana-Haymana-1 kavşakları 1-2. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle Haymana bağlantı yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Ankara-Bolu il sınırı (Çamlıdere Kavşağı) 18-19. kilometrelerindeki Tatlak Köprüsü'nün İstanbul istikametinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer güzergahtan (İstanbul-Ankara) iki yönlü devam ediyor. İstanbul-Kocaeli yolunun 52-58. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla 22.00-06.00 saatlerinde ulaşım yan yoldan gerçekleştirilecek.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 29-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor. Samandağ-Hatay yolunun 6-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor. Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun İnegöl-Bozüyük istikameti 47-58. kilometrelerindeki asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım diğer istikametten çift yönlü sürdürülüyor. Korkuteli-Elmalı yolunun 46-48. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Şırnak-Cizre yolunun 30-32. kilometrelerindeki yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Altköy-Refahiye-Erzincan yolunun 37-42. kilometrelerindeki bakım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor. Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-65. kilometrelerindeki Seyitler-1, Seyitler-2, Sümbüllü-1, Sümbüllü-2, Sümbüllü-3, Sümbüllü-4, Erenler-1, Erenler-2, Erenler-3 ve Adagül tünellerinde başlatılan elektrik, elektronik sistemi bakım ve onarım çalışması nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.