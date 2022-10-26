KARA YOLLARI SON DURUM I 26 Ekim Çarşamba 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

KARA YOLLARI SON DURUM I 26 Ekim Çarşamba 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Selimpaşa Kavşağı-Mahmutbey Gişeleri bölgesinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Emirler Kavşağı-Ankara-Konya il sınırı yolunun 8-9. kilometrelerinde (Niğde istikameti) emniyet şeridindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'nun Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesimi Gelibolu Güney Kavşağı-1915 Çanakkale Köprüsü (Avrupa istikameti) 1-3. kilometrelerinde, 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadükleri üzerindeki bakım ve onarım çalışması dolayısıyla her iki yönde sağ şerit ve zaman zaman sol şerit trafiğe kapatılıyor. Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3-7. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Kaledran-Anamur yolunun 17-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Fethiye-Seydikemer-Korkuteli yolunun 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor. Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 29-34. ve 35-43. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Silvan yolunun 50-51. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım sol şeritten gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor. Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresindeki (Tesisler Kavşağı mevkisi) sinyalizasyon sistemi altyapı çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.