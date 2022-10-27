KARA YOLLARI SON DURUM I 27 Ekim Perşembe 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

KARA YOLLARI SON DURUM I 27 Ekim Perşembe 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sağlanacak. Ankara-Niğde Otoyolu'nun Haymana-Haymana-1 kavşakları 1-2. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple otoyolun Haymana bağlantı yolunda ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun 0-5. kilometrelerinde (İzmir istikameti) viyadük ve köprü bakım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma İzmir-Ankara istikametinden çift yönlü izin veriliyor. İstanbul-Kocaeli yolunun 52-58. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde ulaşım yan yoldan sürdürülecek.

Ankara Çevre Otoyolu ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kırıkkale istikametinde şerit daralması yapılarak, ulaşım iki şeritten kontrollü devam ediyor. Osmaniye-Nurdağı yolunun 15-45. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor. Korkuteli-Elmalı yolunun 46-48. kilometrelerinde sathi kaplama yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karacasu-Tavas yolunun 3-5. kilometrelerinde Aydın-Denizli Otoyolu çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor. Şırnak-Cizre yolunun 30-32. kilometrelerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım yolun bir bölümünden gidiş geliş olarak gerçekleştiriliyor. Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 31-32. kilometrelerindeki Osmaniye ve Çamdere köprülerinde (Kemalpaşa ilçe geçişi) yapılacak derz onarım çalışması nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.