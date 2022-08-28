KARA YOLLARI SON DURUM I 28 Ağustos Pazar 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

KARA YOLLARI SON DURUM I 28 Ağustos Pazar 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Batı-Kandıra kavşakları İstanbul-Ankara yönünde üstyapı ve asfaltlama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun söz konusu kesimi trafiğe kapatılarak, sürücüler İzmit Batı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor. Çalışmalar hafta içi her gün 22.00-06.00 saatlerinde yapılıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Ankara-Bolu il sınırı-Çamlıdere Kavşağı 18-19. kilometrelerindeki Tatlak Köprüsü'nde tabliye ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 28-31, Akşehir-Yunak yolunun 62-67, Erzurum-Çat yolunun 48-51. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Ankara-Pozantı Otoyolu'nun Pozantı Kuzey-Pozantı Güney kavşakları 4-6. kilometrelerindeki Çakıt-8 viyadüğünde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Sinop-Boyabat yolunun 51. kilometresinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor. İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde (Güzelbahçe-Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer şeritlerden izin veriliyor. Mudanya-Gemlik yolunun 19-25. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Kars-Kağızman yolunun 55-57. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.