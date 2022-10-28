KARA YOLLARI SON DURUM I 28 Ekim Cuma 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

KARA YOLLARI SON DURUM I 28 Ekim Cuma 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında devam eden üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Niğde Otoyolu'nun Haymana-Haymana 1 kavşakları 1-2. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım Haymana bağlantı yolundan kontrollü sürdürülüyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun 0-5 kilometrelerindeki (İzmir istikameti) viyadük ve köprü bakım çalışmaları dolayısıyla yol trafiğe kapatıldı.

Bu kesimde ulaşım İzmir-Ankara istikametinden çift yönlü devam ediyor. İstanbul-Kocaeli Devlet yolunun 52-58. kilometrelerinde 22.00-06.00 saatlerinde yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım yan yoldan gerçekleştiriliyor. Ankara Çevre Otoyolu ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kırıkkale istikametinde şerit daralması yapılarak, ulaşıma iki şeritten kontrollü izin veriliyor. Osmaniye-Nurdağı yolunun 15-45. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor. Korkuteli- Elmalı yolunun 46-48. kilometrelerindeki sathi kaplama yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Karacasu-Tavas yolu, 3-5. kilometrelerindeki Aydın-Denizli Otoyolu çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor. Şırnak-Cizre yolunun 30-32. kilometrelerindeki yapım, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım yolun bir bölümünden çift yönlü devam ediyor. Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 31. ile 32. kilometrelerindeki Osmaniye ve Çamdere köprülerinde (Kemalpaşa ilçe geçişi) yapılacak derz onarım çalışması nedeniyle 06.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.