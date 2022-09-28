KARA YOLLARI SON DURUM I 28 Eylül Çarşamba 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

KARA YOLLARI SON DURUM I 28 Eylül Çarşamba 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Güzelbahçe-Urla kavşakları 2-8. kilometrelerinde, Çeşme-İzmir istikametindeki ekolojik köprü yapımı çalışması nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor. Ankara-Niğde Otoyolu'nun Haymana Kavşağı-Haymana bağlantı yolundaki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Polis Akademisi kavşakları 14-17. kilometreleri ve Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Konya istikameti ile Çankaya Kavşağı'nın Konya katılım kolu trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor. Polatlı-Haymana yolunun 21-29. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34 (Taşucu mevkisi) ve 50-54. kilometrelerindeki (Boğsak mevkisi) yürütülen patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 15.15-16.15 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanacak. Çavdır-Söğüt yolunun 23-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, Söğüt-Çavdır istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-17. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 14-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 25-43. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama, Kars-Kağızman yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.