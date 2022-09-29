KARA YOLLARI SON DURUM I 29 Eylül Perşembe 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

KARA YOLLARI SON DURUM I 29 Eylül Perşembe 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Çerkezköy-Saray yolunun 20-21. kilometrelerindeki Kapaklı Köprülü Kavşağı'nda yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 11.00-18.00 saatlerinde yolun Saray-Çerkezköy istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yollarından sürdürülüyor. Çanakkale-İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü kapatılarak, ulaşıma İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir-Bozkır kavşakları 24. kilometresinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor. Kırıkhan-Hatay yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Nevşehir-Aksaray yolunun 16-22. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Çorum-Ankara yolunun 37-38. kilometrelerinde (İskilip-Osmancık kavşakları) farklı seviyeli kavşak çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik Kavşağı-Fırat Viyadüğü kesimi 2-7. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Şanlıurfa istikametinden kontrollü izin veriliyor. Arhavi-Hopa yolunun 2. kilometresindeki heyelan sebebiyle Arhavi-Hopa istikameti trafiğe kapandı. Bu kesimde sürücüler diğer istikamete yönlendiriliyor. Elmalı-Finike yolunun 23-25. kilometrelerindeki heyelan ve çökme dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor. Mudanya-Gemlik yolunun 19-25. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.