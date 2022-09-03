KARA YOLLARI SON DURUM I 3 Eylül Cumartesi 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

KARA YOLLARI SON DURUM I 3 Eylül Cumartesi 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Bundan dolayı ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Batıkent-İstanbul kavşaklarındaki K18 Batıkent Kavşağı'nın İstanbul istikametindeki köprüde genleşme derzi onarım çalışması sebebiyle bu yönde ulaşım toplama kolundan gerçekleştiriliyor. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu Güney Kavşağı-1915 Çanakkale Köprüsü (Avrupa yönü) 1-3. kilometrelerindeki 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadükleri üzerinde bakım onarım çalışması dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatıldı. Çerkezköy-Saray yolunun 20-21. kilometrelerindeki Kapaklı Köprülü Kavşağı'nda köprü yapım çalışmaları nedeniyle 11.00-18.00 saatlerinde Saray-Çerkezköy istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 14-20, Beyşehir-Seydişehir yolunun 9-13 ve 22-31. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Salihli-Alaşehir yolunun 0-3. kilometrelerindeki Ankara-İzmir YHT Hattı inşaatı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Osmaniye-Gaziantep yolunun 0-1. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları devam ettiğinden yol trafiğe kapatıldı. Ulaşıma Toprakkale il yolundan izin veriliyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 31. kilometresinde (Kemalpaşa şehir geçişi mevkisi) meydana gelen yol çökmesi nedeniyle Hopa-Sarp yönünde ulaşım tek şeritten ve kontrollü gerçekleştiriliyor. Yıldızeli-Sivas-Zara yolunun 30-36. kilometrelerindeki yapım ve bakım onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ile işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.