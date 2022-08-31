KARA YOLLARI SON DURUM I 31 Ağustos Çarşamba 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

KARA YOLLARI SON DURUM I 31 Ağustos Çarşamba 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşakları 13-15. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Ankara Çevre Otoyolu'nun Batıkent-İstanbul kavşaklarındaki K-18 Batıkent Kavşağı'nın İstanbul istikameti toplama kolunda genleşme derzi onarım çalışması yapılıyor.

Bu sebeple kavşağın toplama, ayrım ve katılım kolları trafiğe kapatılarak, sürücüler alternatif kavşak kollarına yönlendiriliyor. TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sağlanacak. Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik Kavşağı-Fırat viyadüğü kesimi 2-7. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Şanlıurfa istikametinden gerçekleştiriliyor. Sakarya-Bilecik yolunun 47-51. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım Sakarya istikametinden iki yönlü sürdürülüyor. Karamanlı-Burdur yolunun 22-27. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Denizli-Çardak yolunun 46-47. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor. Bingöl-Solhan yolunun 45-48, Pasinler-Horasan yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Sivas-Zara yolunun 19-25. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.