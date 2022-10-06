KARA YOLLARI SON DURUM I 6 Ekim Perşembe 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir Kavşağı-Ağaçören (Güney yönü) bağlantı yolu 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Ağaçören yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor. Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı-Karacabey kavşakları 31-38. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla İzmir-İstanbul istikametinde bant aktarması yapılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Nazilli-Denizli yolunun 36. kilometresinde (Ortakçı mevkisi) otoyol çalışması nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı. Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli-Koçaşlı-Yanışlı bölgesi) patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülecek. Kayseri-Pınarbaşı yolunun 47-55. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Kayseri-Pınarbaşı istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor. Bursa-Yalova yolunun 26-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Yalova istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Samsun-Ordu yolunun 72-84. kilometrelerinde, muhtelif kesimlerdeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 15-20. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor. Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-65. kilometrelerindeki (Borçka-Artvin) 10 tünelde elektrik sistemi bakım ve temizlik çalışması nedeniyle bugün ve yarın 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.